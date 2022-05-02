Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma töreni

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

Gölbaşı Belediye konferans salonunda yapılan bayramlaşma törenine AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Fatih Toprak, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti ilçe Başkanı Hakan Toydaş, belde belediye başkanları, Partililer, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği bayramlaşma töreninde milletvekilleri ve ilçe protokolü vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Milletvekilleri ve beraberindeki ilçe protokolü daha sonra ilçe Jandarma Komutanlığına geçti.

Heyet burada bulunan askerlerinde bayramını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

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