Başkan Yıldırım vatandaşlarla bayramlaştı

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Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediye hizmet binası önünde vatandaşlarla bayramlaştı.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediye hizmet binası önünde düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bayramlaştı. Programda ilk olarak herkesin bayramını kutlayan Başkan Yıldırım sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Başkan Yıldırım, daha sonra vatandaşlarla ile bir süre sohbet etti.

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