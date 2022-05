AGAD Başkanı Aslan’dan Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı

Adıyaman Faal Gazetecileri (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısı ile açıklamada bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1993 yılında aldığı karar ile tüm dünyada 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanıyor.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan yayımladığı açıklamada; “Basın demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Tarafsız ve objektif bir biçimde haber ve bilgi akışı sağlayarak toplumu aydınlatma ve doğru bilgilendirme görevi yapmaktadır. Basının bu görevini özgürce yapabilmesi ve yaptığı görevin amacına ulaşmasında, hiç kuşkusuz basın hürriyetinin büyük önemi bulunmaktadır. Ayrıca basın hürriyeti hayatın her anında, hayatın her yönünü etkileyecek derecede önemlidir. Basın hak ve hukukun sağlanmasında, mazlumun sesinin duyurulmasında, haksızlıkların dile getirilmesinde, haklının sesinin daha gür çıkarılmasında, devlet ile millet arasında bir köprü olmasında, devletin isteklerini halka ulaştırmada, halkın taleplerini devlete duyurmada en önemli ve değerli yoldur. Özgür bir basının etkisinin her alanda kendini gösterecek önemli bir etken olduğunu belirterek, evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda görev yapan tüm meslektaşlarımızın Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.