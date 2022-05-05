Başkan Aydın: “Savunma sanayinde ülkemize ne lazımsa onu yapıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aydın: “Savunma sanayinde ülkemize ne lazımsa onu yapıyoruz”

İHA

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımına vurgu yaparak, "Ambargolar ile başlayan süreçten güçlenerek çıktık" dedi.

Başkan Aydın: “Savunma sanayinde ülkemize ne lazımsa onu yapıyoruz”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, son yıllarda Türkiye’nin savunma sanayindeki atılımına vurgu yaparak, “Ambargolar ile başlayan süreçten güçlenerek çıktık” dedi.
Adıyaman’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, köy, esnaf, sivil toplum kuruluşu ziyaretlerini sürdürüyor.
Türkiye’nin savunma sanayindeki atılımları ve bununla Dünya’ya yön veren bir ülke konumuna gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Aydın, ülkemizin daha da ilerleyeceğini vurguladı.
Diğer devletlerin uyguladığı silah ambargolarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin kendi silahlarını üretmeye başladığını ve Dünya’da adından söz ettirdiğini kaydeden Aydın, silah ihracatının ekonomiye olan katkısından bahsetti.
Aydın açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 1520 yıldır bir çok alanda olduğu gibi savunsa sanayinde de atılım ve yatırım yaptı. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye savunma sanayinde hamle yapıyor. Başka ülkelerin 5060 yılda alacağı mesafeyi biz ülke olarak 1520 yılda aldık. Türkiye kendi üretimini kendisi yapıp, kendi silahını üretiyor. Dışarıya bağımlığı bitiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle devletimiz güçlendi. Şuan ki Türkiye eski Türkiye değil.
Şuan Rusya ve Ukrayna savaşında bile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve ülkemizin gücünü görebiliyoruz. Her iki ülkede Türkiye’ye geliyor. Ülkemizdeki savunma sanayinin yüzde 20 oranında yerlilik var iken şimdi ise bu oran yüzde 80’e ulaştı. Şuan füzelerimiz, roketlerimizi, uydularımızı kendimiz yapıyoruz. İnşallah daha yeni yeni silahlar, araçlar üreteceğiz.
Yeni uçak, helikopter, tank, İHA, SİHA ve daha bir çok savunma sistemleri yaparak ülkemiz güçlendi. Eskiden bunların hepsini başka ülkelerden satın alıyorduk. Paramızla aldığımız silahların, sistemlerin idareleri onların elindeydi. Şuan ülkemizi ne lazımsa, askerimize ne lazımsa hepsini kendimiz yapıyoruz.
Ülkemiz Kıbrıs’a gittiğinde dünya ülkeleri bize ambargo koymuştu. Paramızla bile silah alamıyorduk. İşte bu ambargolar, bu kısıtlamalar bizi daha güçlü kıldı. Ambargolar ile başlayan süreçten güçlenerek çıktık. Atasözümüzde ki gibi, ‘Kötü komşu, mal sahibi yapar.’ Türkiye sırtını hiçbir ülkeye dayamadan kendi kendine yetiyor. Ne Avrupa, ne Amerika, ne NATO’ya dayamadık. Biz sırtımıza milletimize dayadık. Milletimizin dua ve desteğiyle bu hale geldik. Durmayacağız, bundan sonra daha çok çalışacağız. Milletimiz Reisine güveniyor. Sadece ülkemizin ihtiyacı değil, artık diğer ülkelere ihraç ediyoruz. Ülkemiz bundan ciddi gelirler elde ediyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Sümer: “Bakanlığa afet ihbarında bulunacağız”
YEREL HABERLER Başkan Sümer: “Bakanlığa afet ihbarında bulunacağız”
İl Genel Meclis Mayıs ayı toplantıları başladı
YEREL HABERLER İl Genel Meclis Mayıs ayı toplantıları başladı
Adıyaman'da 10 dakikalık dolu ve yağmur, hayatı felç etti
YEREL HABERLER Adıyaman'da 10 dakikalık dolu ve yağmur, hayatı felç ...
Çelik’ten Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Çelik’ten Anneler Günü mesajı
ÇADAP Çelikhan'da kütüphane açtı
YEREL HABERLER ÇADAP Çelikhan'da kütüphane açtı
Gölbaşı’nda tıkanan yağmur suyu mazgalları açıldı
YEREL HABERLER Gölbaşı’nda tıkanan yağmur suyu mazgalları açıldı
Ehliyetsiz sürücü, otomobille motosiklete çarptı; Erkan öldü, babası yaralı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü, otomobille motosiklete çarptı; ...
Bayramda Nemrut Dağı’na ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Bayramda Nemrut Dağı’na ziyaretçi akını
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Kazada 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ...
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Otomobilden düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilden düşen kadın hayatını kaybetti
AGAD Başkanı Aslan’dan Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı
YEREL HABERLER AGAD Başkanı Aslan’dan Dünya Basın Özgürlüğü Günü ...
Dolu afetinin boyutunu Valilik açıkladı
YEREL HABERLER Dolu afetinin boyutunu Valilik açıkladı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü Yanan otomobilden geriye hurda yığını kaldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü Yanan ...
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Ekinler, meyve ağaçları ve otomobiller dolu yağışında zarar gördü
YEREL HABERLER Adıyaman’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Ekinler, ...
Başkan Yıldırım vatandaşlarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım vatandaşlarla bayramlaştı
Yaban domuzları ekinlere zarar verdi
YEREL HABERLER Yaban domuzları ekinlere zarar verdi
Ayağı kırılan yavru dağ keçisi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Ayağı kırılan yavru dağ keçisi tedavi altına alındı
Göbeklitepe ile çağdaş ‘T’ biçimli kült heykel merak uyandırıyor 1970 yılında Adıyaman'da bulunan ‘T’ biçimli kült heykeli Göbeklitepe’deki heykellerle aynı dönem ve aynı özelliğe sahip
YEREL HABERLER Göbeklitepe ile çağdaş ‘T’ biçimli kült heykel merak ...
Kara kışta zarar gören seralar yeniden üretime geçti
YEREL HABERLER Kara kışta zarar gören seralar yeniden üretime geçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.