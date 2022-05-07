Diaroma sanatı ile geçmişi geleceğe taşıyor Adıyamanlı Sanatçı Abdullah Karakuş, Türkiye’de yaygın olmayan diaroma sanatı ile yöresel toprak evlerin birebir aynısını yapıyor

Türkiye’de çok yaygın olmayan diaroma sanatıyla birbirinden güzel eserler ortaya koyan Adıyamanlı sanatçı Abdullah Karakuş, yöreye özgü toprak evler ile geçmişten geleceğe bağ kuruyor.

Adıyaman’ın eski toprak evleri, diaroma sanatıyla gelecek nesillere taşınıyor. Sosyal medya üzerinde gördüğü diaroma sanatına merak salan Adıyamanlı sanatçı Abdullah Karakuş, yöresel toprak evler ve tarihi yapıların minyatürünü 4 boyutlu olarak yapıyor. Bir yapı ve unsurlarının aynı ölçek ile küçültüldüğü diaroma sanatında gerçek malzemeler kullanılıyor.

Adıyaman Kalesinin girişindeki Sanat Sokağı’nda atölye açan ve birbirinden güzel eserler ortaya çıkartan Karakuş’un, özellikle Adıyaman’a özgü toprak evleri büyük ilgi görüyor. Karakuş, ince işçilik ve küçük dokunuşlar ile ortaya birbirinden güzel eserler çıkartıyor.



Gerçek malzemelerle birebir imal ediyor

Diaroma Sanatçısı Abdullah Karakuş, diaroma sanatını diğerlerinden farklı kılan şeyin gerçekçi olması olduğunu belirterek, “Diaroma çalışması gerçekçidir. Yani bu yüzden her çalışmada, yani bir ev yaparken yada herhangi bir çalışma yaparken onu detaylandırılarak gerçek malzemeler kullanılıyor. Bir pencerenin, bir kapının, bir duvarın, gerekse bir tuğlanın hepsi birebir, gerçekte nasıl yapılıyorsa, nasıl kalıpla imal ediliyorsa ben de o şekilde yapmaya çalışıp, imal edip öyle yapıyorum. Gerçek malzeme kullanıyorum. Adıyaman’da köyde yaşadığımdan yöresel evlerimize daha çok ağırlık verdim. Yok olan toprak evlerimizi yapıyorum. İnsanların geçmişe özlemlerini biraz hissettirmek amacıyla da toprak evlerimizi çalışıyorum” dedi.

Sanat Sokağı'ndaki atölyede gördükleri diaroma sanatına vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Vatandaşlardan Mehmet Atçı, yapılan eserleri nostaljik ve büyüleyici bulduğunu belirterek, diaroma sanatından çok etkilendiğini kaydetti.

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