Vali Çuhadar, Anneler Gününü kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çuhadar, Anneler Gününü kutladı

İHA

Vali Çuhadar, Anneler Gününü kutladı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, bütün annelerin Anneler Gününü kutladığını belirterek mesaj yayımladı.
Vali Çuhadar, mesajında “ Bizler, anneliği en mukaddes ve hürmete en çok layık olan bir değer olarak gören inancın ve kültürün mensupları olarak, tüm zorluklara göğüs geren, iyiliği, dürüstlüğü, doğruluğu, güzel ahlakı öğreten, geleceğimiz için gecesini gündüzüne katan annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Çünkü varlıklarıyla hayatımıza anlam katan annelerimizin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Çünkü dünyada paha biçilemeyen tek şey anne sevgisidir. Düşmanın kirli hesaplarının hiçbir zaman bitmediği bu mukaddes vatan topraklarında bin yıldır başı dik ve onurlu bir biçimde yaşamamız, bu aziz vatanın istikbaline yön verecek nitelikte hayırlı evlatlar yetiştiren anneler sayesindedir. Bu duygularla, mukaddes vatan için evlatlarını vatan toprağına emanet eden, yürekleri yaralı, gözleri yaşlı, elleri öpülesi tüm şehit annelerimize şükranlarımı sunarken, hayatın tüm güzelliklerine layık olan, baş tacımız annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman’da, traktör devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da, traktör devrildi: 1 yaralı
Öztürk Yılmaz: “6’lı masa, masalcı bir masadır” “Bunlar 6 değil 16 tane olsa yine aynı”
YEREL HABERLER Öztürk Yılmaz: “6’lı masa, masalcı bir ...
Kahta'da trafik haftası etkinliği başladı
YEREL HABERLER Kahta'da trafik haftası etkinliği başladı
Milletvekili Tutdere: “Dolu afetinden dolayı ağaçlarda dal, ekinlerde başak kalmadı”
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere: “Dolu afetinden dolayı ...
Adıyaman’da Trafik Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Adıyaman’da Trafik Haftası etkinlikleri
Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Diaroma sanatı ile geçmişi geleceğe taşıyor Adıyamanlı Sanatçı Abdullah Karakuş, Türkiye’de yaygın olmayan diaroma sanatı ile yöresel toprak evlerin birebir aynısını yapıyor
YEREL HABERLER Diaroma sanatı ile geçmişi geleceğe ...
Havalimanında bulunan yavru sansar tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Havalimanında bulunan yavru sansar tedavi altına ...
Mayıs ayında Nemrut’ta kar sürprizi
YEREL HABERLER Mayıs ayında Nemrut’ta kar sürprizi
Sel suları meyve ağaçlarını vurdu
YEREL HABERLER Sel suları meyve ağaçlarını vurdu
Adıyaman'da iş yerine saldırı
YEREL HABERLER Adıyaman'da iş yerine saldırı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.