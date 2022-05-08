Adıyaman'da günü birlik evler denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde yapılan günü birlik evlere yönelik denetimler Adıyaman’da da gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde veri bildirimi yapmayan günü birlik evlere idari yönden işlem yapıldı.
Polis ekipleri, denetimlerde evlerin kayıtlarını incelerken, evlerde bulunan kişilerin de kimliklerini kontrol etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.