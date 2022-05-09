Çölyak hastaları piknikte buluştu

Adıyaman’da ki Çölyak hastaları ve aileleri düzenlenen piknik etkinliğinde bir araya geldi.
Çölyak hastalarında farkındalığını arttırmak amacıyla Adıyaman Çölyak Derneği tarafından piknik düzenlendi. 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başta olmak üzere çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşundan kişiler, çölyak hastaları ve aileleri katıldı. Piknik etkinliğinde animasyon ve çeşitli eğlence gösterileri düzenlendi.
Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan, çölyak hastalarının yalnız olmadıklarını göstermek ve onları bir araya getirmek için etkinliği düzenlediklerini belirterek, desteklerinden dolayı Adıyaman Belediyesine teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.