Yeni Mahallede asfalt çalışması başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Mahallede asfalt çalışması başladı

İHA

Yeni Mahallede asfalt çalışması başladı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahallede asfalt çalışması başladı.
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan asfalt çalışmaları çerçevesinde Yeni Mahalleye bağlı sokaklarda asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Adıyaman'ın her köşesinde başlattıkları çalışmaları Yeni Mahallede de sürdürdüklerini dile getirerek, sürdürülen çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Mahalle sakinleri de sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havalar ısındı ilaçlama çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Havalar ısındı ilaçlama çalışmaları hız kazandı
Gölbaşı ilçesinde tarım arazileri ve bahçelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesinde tarım arazileri ve bahçelerde ...
Tütün kooperatifleri tüm yönleriyle masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Tütün kooperatifleri tüm yönleriyle masaya yatırıldı
Çölyak hastaları piknikte buluştu
YEREL HABERLER Çölyak hastaları piknikte buluştu
Besni’de Trafik Haftası kutlanıyor
YEREL HABERLER Besni’de Trafik Haftası kutlanıyor
Başkan Bozkurt: “Partimize ilgi her gecen gün artıyor”
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt: “Partimize ilgi her gecen gün ...
Başkan Arslan, Engeliler Haftasını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Arslan, Engeliler Haftasını kutladı
Kent Parkta bahar bakımı
YEREL HABERLER Kent Parkta bahar bakımı
Gözaltındaki genç adliyede intihar etti
YEREL HABERLER Gözaltındaki genç adliyede intihar etti
Başkan Dağtekin’den Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin’den Anneler Günü mesajı
Milletvekili Tutdere’den Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere’den Anneler Günü mesajı
Başkan Ziya Duranay, yeniden başkan seçildi
YEREL HABERLER Başkan Ziya Duranay, yeniden başkan seçildi
Adıyaman'da günü birlik evler denetlendi
YEREL HABERLER Adıyaman'da günü birlik evler denetlendi
Vali Çuhadar, Anneler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Vali Çuhadar, Anneler Gününü kutladı
Adıyaman’da, traktör devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da, traktör devrildi: 1 yaralı
Öztürk Yılmaz: “6’lı masa, masalcı bir masadır” “Bunlar 6 değil 16 tane olsa yine aynı”
YEREL HABERLER Öztürk Yılmaz: “6’lı masa, masalcı bir ...
Kahta'da trafik haftası etkinliği başladı
YEREL HABERLER Kahta'da trafik haftası etkinliği başladı
Milletvekili Tutdere: “Dolu afetinden dolayı ağaçlarda dal, ekinlerde başak kalmadı”
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere: “Dolu afetinden dolayı ...
Adıyaman’da Trafik Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Adıyaman’da Trafik Haftası etkinlikleri
Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Diaroma sanatı ile geçmişi geleceğe taşıyor Adıyamanlı Sanatçı Abdullah Karakuş, Türkiye’de yaygın olmayan diaroma sanatı ile yöresel toprak evlerin birebir aynısını yapıyor
YEREL HABERLER Diaroma sanatı ile geçmişi geleceğe ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.