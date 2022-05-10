Adıyaman’da 3 ton kıyılmış tütüne el konuldu Adıyaman’da kıyılmış tütün operasyonu: 3 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince sabah saatlerinde kent merkezinde 3 farklı adrese yaptıkları operasyonda 3 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karapınar Mahallesinde 1 adres, Yunus Emre Mahallesinde 1 adres ve Yeni Mahallede 1 adres olmak üzere toplam 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yaprak tütünlerin kıyıldığı atölyelere yapılan operasyonlar çerçevesinde 3 ton kıyılmış Adıyaman tütünü ele geçirildi. Yapılan operasyonlara vatandaşlar tepki gösterirken konuyla ilgili ele geçirilen tütünler kamyonete yüklenerek emniyete götürüldü. Polis ekipleri gözaltına alarak ifade için emniyete götürdükleri 3 kişi hakkında işlem başlattığı aynı zamanda kişi başı 20 bin TL idari para cezasının da uygulandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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