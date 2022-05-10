Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Adıyaman merkez ve ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 48 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 68 Mayıs tarihleri arasında Kahta ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 540 gram esrar maddesi, Gölbaşı ilçesinde 248 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, il merkezinde 1 kilo 540 gram esrar, 397 gram metamfetamin, 11 gram sentetik kannabinoid maddesi ile 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla ilgili olarak 18 şahıs hakkında işlem yapıldı. 18 şahıstan 6’sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.