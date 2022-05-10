Okullara spor ve müzik aleti desteği

Adıyaman’da, Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi’yle okullara spor, müzik ve donatım desteğinde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığının eğitim ortamlarını iyileştirmek, okullar arasındaki farklılıkları azaltarak öğrencilerin fırsat eşitliğini sağlamak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek, okul iklimini güçlendirmek, okulların fiziki ortamlarının bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlattığı Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde yeni ana sınıflarının açılması, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ilkokul, anaokulu ve ana sınıflarının iyileştirme içerisine alınması, iyileştirme içerisine alınan okul ve sınıfların her türlü bakım, onarım, donatım, teknolojik altyapı ve materyal ihtiyaçlarının karşılanması ile öğretmen ve yönetici eğitimlerinin yapılması çalışmaları devam etmektedir.

Proje ile Adıyaman merkezde bu projeye dahil edilen ve ihtiyaç talebinde bulunan 25 okulumuza spor malzemesi, 10 okulumuza bilgisayar, yazıcı ve öğretmenler odası donanım malzemeleri ve 1 okulumuza da müzik enstrümanları desteğinde bulundu.

Milli Eğitim Müdürlüğümüz Donatım Deposunda yapılan malzeme teslim törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Fırat, Temel Eğitim Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Ömer Faruk Güneş, Donatım Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Abdurrahman Çelik ve okul müdürleri katıldı.

Projenin amacının eğitimin niteliğini geliştirmek olduğunu kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, “Bakanlığımız okullarımızı yalnız bırakmıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama amacıyla yürütülen bu proje tüm Türkiye’de belirlenen 10 bin okulda yürütülmektedir. Proje çerçevesinde alınan okullarımıza donatım malzemelerinin yanı sıra, öğrenci, öğretmen ve yöneticilere yönelik eğitim çalışmaları da gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize yönelik destek eğitim programları, ilk yardım farkındalık eğitimleri, psikososyal gelişim destek eğitimleri, kültür, sanat ve spor etkinlikleri; yönetici ve öğretmenlerimize yönelik meslekî ve kişisel gelişim eğitimleri devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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