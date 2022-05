Adıyaman’da Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinliği

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü tarafından 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü çerçevesinde toplum bilincini ve farkındalığını arttırmak amacı ile yürüyüş etkinliği düzenledi.

Çeşitli kurum ve kuruluşların katılımıyla Esentepe TOKİ'den başlayan yürüyüş Türkiye Petrolleri civarında son buldu.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinliğe İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mustafa Kutlu, Adıyaman Üniversitesi personel ve öğrencileri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Erdoğan Öz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivitenin yararlarını savunmak, yaşamın her alanında ve her yerde toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için ‘Sağlık İçin Hareket Et Günü’ olarak belirlendiğini kaydetti.

