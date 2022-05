Milletvekili Tutdere, iskan ve yol sorunlarını dile getirdi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Koçali Barajı sahasında kalan kamulaştırma ve iskan problemleri yaşayan köylerin muhtarlarıyla ve yol sorunu bulunan köy muhtarıyla birlikte Vali Mahmut Çuhadar ile görüştü.

İskan ve yol sorunuyla ilgili olarak Adıyaman Valisiyle görüşen Milletvekili Abdurrahman Tutdere, bu sorunların ciddi bir mağduriyet yaşattığını dile getirdi. Milletvekili Abdurrahman Tutdere, vatandaşların mağduriyetlerini dile getirdiklerini ve sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulması için somut adımlar atılması gerektiğini söyledi. Milletvekili Tutdere, “Göl havzasında bulunan Bağlıca, Gökçay, Çatalağaç, Doğanlı köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın uzun yıllardan beri bekledikleri kamulaştırma işlemleri bir türlü yapılamadı. Köylerin çözülemeyen tarımsal iskan ve kamulaştırma işlemleri başta olmak üzere her şeyi ile yılan hikayesine dönen bir projeyle karşı karşıyayız. Büyük bir çoğunluğu el emeğiyle ortaya çıkarılan bu arazilerin bir an evvel kamulaştırma işlemlerinin yapılması ve hak sahiplerine haklarının ödenmesi gerekiyor. Bugüne kadar yetersiz ödenekler ayrılan ve ağır aksak ilerleyen Koçali Barajı projesinin tamamlanabilmesi için gerekli ödeneğin ayrılması büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde ne baraj bitirilebilir ne de köylülerimizin mağduriyetine neden olan kamulaştırma ve iskan sorunları çözüme kavuşturulabilir” dedi.

Adıyaman Merkeze bağlı Uzun köyün yol sorununun yıllardır bir türlü çözüme kavuşturulmadığını da dile getiren Milletvekili Tutdere, “Yüzlerce vatandaşımızın yaşadığı Uzun köy il merkezine sadece 33 kilometre mesafededir. Yıllar geçti, hükumetler değişti, valiler değişti ancak bu köyümüzün kaderi bugüne kadar hiç değişmedi. Uzun köyü merkeze bağlayan yol vatandaşlarımız için çile olmaya devam ediyor. Her gün yolu kullanmak zorunda olan vatandaşlarımız, taşımalı eğitim nedeniyle haftanın beş günü bu yolu kullanmak zorunda kalan öğrencilerimiz yazın tozdan, kışın çamurdan büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Uzun köyün yol ve köprü sorununun çözülmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın beklentisi de talepleri de bu yöndedir” diye konuştu.

