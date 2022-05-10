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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölbaşı'nda parklara bakım çalışması

İHA

Gölbaşı'nda parklara bakım çalışması

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesine bağlı Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri yeşil alanlar ile parklarda bakım çalışmaları sürdürüyor.
Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda uzayan ve bakım gerektiren çim ve yabani otlarla ilgili çalışma yürütüyor. Bahar aylarında uzayan çimlerde biçme yapılırken yabani otlar köklerinden sökülerek yeşil alanlardan atılıyor.
Ekipler aynı zamanda ağaç budaması, mevsimlik çiçek dikimi ve ilaçlama çalışmaları da gerçekleştiriyor.

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