Ormanda karşılaştığı ayıları kaçırmaya bir sözü yetti

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Adıyaman’da ormanlık alanda karşılaştığı 2 boz ayıyı görünce "La nereye" diye tepki veren vatandaşın bu sözü üzerine ayılar kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, Adıyaman’ın Gerger ilçesi kuzeyinde bulunan dağlık alanda meydana geldi. Bildişin mevkiinde bir vatandaş, gezerken 2 boz ayının kendine doğru geldiğini fark etti. Cep telefonu kamerasını açan vatandaş bir taraftan ayıları çekerken diğer taraftan ayılarla göz göze geldi. Vatandaş, “La nereye” diyerek ayılara seslendi. Ayılar bu sözün üzerine hızla vatandaştan uzaklaşarak kayıplara karıştı. Vatandaşın bu sözü videoyu izleyenleri gülümsetti.

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