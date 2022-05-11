Mahkeme sonrası kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı

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Adıyaman’da görülen miras davası sonrasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgi 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Asli Hukuk Mahkemesinde görülen miras kavgası sonrasında taraflar birbirine girdi. Akraba olan iki aile arasında adliye içerisinde başlayan sözlü tartışma bahçede kavgaya dönüştü. Kavgaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti.

Çıkan kavgada darp nedeniyle M.F., E.E., M.H. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri S.E., F.F., Z.H. S.Ö. ve A.H. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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