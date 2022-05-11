ADYÜ İnovatif Proje Pazarı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADYÜ İnovatif Proje Pazarı düzenlendi

İHA

ADYÜ İnovatif Proje Pazarı düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ADYÜTTO) tarafından ADYÜ İnovatif Proje Pazarı etkinliği düzenlendi.
ÜniversiteSanayi işbirliğini güçlendirmek, üniversitede ortaya çıkan buluşların sanayiye uygulanması, ticarileştirilmesini sağlamak ve Üniversitemiz öğrencilerinin bilimsel çalışmalara teşvik edilmesi amacı ile Merkezi Derslikler Fuaye Alanında düzenlenen etkinlik, güzel görüntülere sahne oldu.
Etkinliğe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, ADYÜ TTO Müdürü Doç. Dr. Seval Uyanık, STK temsilcileri, kurum ve kuruluş müdürleri, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.
Üniversiteden çıkacak olan sanayiye uygulanabilirliği yüksek projeleri ve buluşları tespit etmek ve Arge ile inovasyon çalışmalarının devam etmesi açısından son derece önemli olan ADYÜ İnovatif Proje Pazarında 40 adet teknolojik eser görücüye çıktı.
İnovatif Proje Pazarının açılış konuşmasını yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, çağı yakalamanın ve ülke olarak teknolojik olarak ilerlemenin önemine değindi.
Rektör Turgut, “Üniversite olarak bölgemize katkı sağlayacak olan faaliyetlere öncülük etmeye devam ederken, bunun haklı gururunu yaşadığımızı da belirtmek istiyorum. Burada, ülkemizin farklı noktalarından ve üniversitemizden onlarca farklı fikrin sergilenmesi bizleri gelecek adına sevindirmektedir. Bildiğiniz üzere çağımız arge ve inovasyon çağıdır. Katma değeri yüksek ürünler üretmenin yolu teknolojiden geçmektedir. Gelecekte ülkemiz adına söz sahibi olabilmemiz için bu tür faaliyetlere önem vermekteyiz. İnovatif Proje Pazarının amacı, çağımızın ihtiyaç duyduğu proje ve tasarımları bir araya getirmek ve Üniversitede ortaya çıkan buluşların sanayiye uygulanması ve ticarileştirilmesini sağlamak ve Üniversitemiz öğrencilerinin bilimsel çalışmalara teşvik edilmesidir.
İleriki yıllarda bu pazarın büyüyeceğini ve gelişeceğini düşünmüyorum. Proje pazarında teknoloji tabanlı üretimin öncü faaliyetleri sayılan fikirler, sonraki süreçte teknopark ve teknokentlerde kendilerine yer edinmektedir. İlimizde yakın gelecekte hayata geçirilecek olan teknokent de milli ve yerli ekonomiye hiç kuşkusuz büyük katkı sağlayacaktır. Beklentimiz teknoloji tabanlı fikirlerin daha çok hayata geçirilmesidir. Bugün burada iki farklı kategoriden ilk üç projeye ödülleri takdim edilecektir” dedi.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, ülke olarak arge ve inovasyon çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bizler artık kabuğuna sığmayan ve dünya genelinde ekonomik ve teknolojik alanda ilk beşe girmeye aday olan bir ülke haline geldik. Biz, birçok alanda olduğu gibi özellikle de savunma sanayiinde dünyada ilkler arasındayız. Neden diğer konularda da ilkler arasına girmeyelim? Çağımız teknoloji ve inovasyon çağı. Yeni buluşlar ve ArGe çalışmalarıyla bunu başaracağız. Ben, bu potansiyeli öğrenci ve akademisyenlerimizde görüyorum. Bu güzel projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından il protokolü, proje pazarında incelemelerde bulunurken, etkinliğin son bölümünde iki kategoriden ilk üç sırayı paylaşan projelerin sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversite bünyesindeki 9 binaya erişilebilirlik belgesi verildi
YEREL HABERLER Üniversite bünyesindeki 9 binaya erişilebilirlik ...
Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi
Adıyaman'da adliye çıkışı kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da adliye çıkışı kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı
Adıyaman’da Engelliler Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Adıyaman’da Engelliler Haftası kutlandı
Mahkeme sonrası kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı
YEREL HABERLER Mahkeme sonrası kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı
Ormanda karşılaştığı ayıları kaçırmaya bir sözü yetti
YEREL HABERLER Ormanda karşılaştığı ayıları kaçırmaya bir sözü yetti
Adıyaman'ın saklı güzelliklerinden Abacığ menderesleri güzelliğiyle mest ediyor
YEREL HABERLER Adıyaman'ın saklı güzelliklerinden Abacığ ...
Adıyaman’da UYAFA seçmeleri tamamlandı
YEREL HABERLER Adıyaman’da UYAFA seçmeleri tamamlandı
Gölbaşı'nda parklara bakım çalışması
YEREL HABERLER Gölbaşı'nda parklara bakım çalışması
Milletvekili Tutdere, iskan ve yol sorunlarını dile getirdi
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, iskan ve yol sorunlarını dile ...
Kahta’da Engelliler Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Kahta’da Engelliler Haftası kutlandı
Adıyaman’da Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinliği
YEREL HABERLER Adıyaman’da Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinliği
Adıyaman’da 400 kilo sağlıksız sucuk imha edildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da 400 kilo sağlıksız sucuk imha edildi
Adıyaman Belediyesinde yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesinde yangın tatbikatı
Okullara spor ve müzik aleti desteği
YEREL HABERLER Okullara spor ve müzik aleti desteği
Daha temiz bir Adıyaman için çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Daha temiz bir Adıyaman için çalışmalar devam ediyor
Besni’deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Besni’deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın Engelliler Haftası mesajı
YEREL HABERLER Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın Engelliler Haftası ...
Hava almak için evden çıktı, 2 gündür geri dönmedi
YEREL HABERLER Hava almak için evden çıktı, 2 gündür geri dönmedi
Adıyaman’da 3 ton kıyılmış tütüne el konuldu Adıyaman’da kıyılmış tütün operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman’da 3 ton kıyılmış tütüne el ...
Yeni Mahallede asfalt çalışması başladı
YEREL HABERLER Yeni Mahallede asfalt çalışması başladı
Havalar ısındı ilaçlama çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Havalar ısındı ilaçlama çalışmaları hız kazandı
Gölbaşı ilçesinde tarım arazileri ve bahçelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesinde tarım arazileri ve bahçelerde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.