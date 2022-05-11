Üniversite bünyesindeki 9 binaya erişilebilirlik belgesi verildi

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 1016 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylerin sosyal hayata aktif bir şekilde katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yapan Adıyaman Üniversitesine erişilebilirlik belgesi verdi.

1016 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla valilik konferans salonunda düzenlenen erişebilirlik belgesi takdim programına Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, bazı kurum amirleri, engelli derneklerinin başkan ve temsilcileri ile engelli vatandaşlar ve onların aileleri katıldı.

Gerçekleşen programda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli ve yaşlı hizmetlerini kapsayan çalışmaları içeren slayt gösterimi yapılırken Adıyaman Üniversitesi, bünyesindeki 9 bina için erişilebilirlik belgesi almaya hak kazandı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’a Rektörlük binası, fen edebiyat fakültesi, turizm ve uygulama oteli, Eğitim Bilimleri Fakültesi Vehbi Koç Binası, semt polikliniği, devlet konservatuvarı, teknik bilimler meslek yüksekokulu ile iktisadi ve idari bilimler fakülteleri adına kazanılan erişilebilirlik belgesi Vali Mahmut Çuhadar tarafından takdim edildi.

Programda konuşan Rektör Turgut, üniversite olarak elde edilen başarıdan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Turgut, “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve onların hayat standartlarının yükseltilmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Engelli olmak asla bir kusur veya eksiklik değildir. Çünkü engelli olmak kimsenin tercihi değildir. Bugün sağlıklı bir insan olabiliriz, ancak yarın bizlerin de engelli olmayacağının bir garantisi yoktur. Engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmak ve onların sorunlarına çözüm bulmak her şeyden önce bir insanlık görevidir. Devletimiz, engellilerin sosyal hayata katılmaları, eğitim ve iş hayatına katılımları için çalışmalarını sürdürürken, biz de Adıyaman Üniversitesi olarak, engelli öğrenci ve personelimizin hayatlarını kolaylaştırmak için dokunuşlar yapıyoruz. Engelliler Haftası dolayısıyla engelli vatandaşlarımıza toplum olarak farkındalığımızın artmasını temenni ediyorum. Engelli vatandaşlarımızın önündeki tüm engellerin kalkması daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam standardına kavuşmalarını diliyor, 1016 Mayıs Engelliler Haftasını en iyi dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

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