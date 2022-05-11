Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sercan SAKAR/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, özel hareket polislerinin de katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, uyuşturucu satıcılarına yönelik Narkotik Şubesi ekiplerince Kahta ilçesinde 4 adrese operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda kapılar, koçbaşıyla kırılarak içeri girildi. Adreslerde arama yapılırken, gözaltına alınan 4 şüpheli de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Sercan SAKAR

2022-05-11 17:45:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.