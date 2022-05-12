Vali Çuhadar jandarma ve emniyet personellerini ödüllendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çuhadar jandarma ve emniyet personellerini ödüllendirdi

İHA

Vali Çuhadar jandarma ve emniyet personellerini ödüllendirdi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla görevini başarı ile icra eden polis ve jandarma trafik personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi.
Valilik makamında gerçekleşen programda İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’ta hazır bulundu.
Vali Mahmut Çuhadar, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla gayretli ve özverili bir çalışma sergileyerek görevinden başarılı olan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Personeli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Aykut Gökhan ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü personeli Komiser Yardımcısı Hikmet Gökdam ve Trafik Polisi Recep Özdemir’e başarı belgesi takdim etti. Trafik ekiplerinin il genelinde koordineli bir şekilde çalıştığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Ülkemizin köklü iki kurumu olan emniyet ve jandarma teşkilatlarımız, asayişten, terörle mücadeleye, organize suçlardan, trafiğe kadar her alanda vatandaşlarımızın huzur ve güveni için 7/24 esasına göre fedakarlıkla hizmet vermekte ve denetimlerini sürdürmektedirler. Her iki kurumumuzda ilimiz genelinde trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi, ölümlü ve yaralanmalı kazaların en az seviyeye indirilmesi hususunda elinden gelen gayreti gösteriyor. İlimizde trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması, trafikte maddi ve manevi kayıplarımızın önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızı bilinçlendirme anlamında bu süreçte her zaman görevi başında olan ve görevlerini başarıyla icra eden emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarının da aynı titizlikle devamını diliyorum” diye konuştu.
Vali Mahmut Çuhadar daha sonra özverili çalışmalarından dolayı polis ve jandarma trafik ekiplerine teşekkür ederek, başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lise öğrencileri, üniversiteyi gezerek tanıdı
YEREL HABERLER Lise öğrencileri, üniversiteyi gezerek tanıdı
Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi
Kahta'da Bilim Şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kahta'da Bilim Şenliği düzenlendi
Polisler, tedavi gören kazazedeye kask hediye etti
YEREL HABERLER Polisler, tedavi gören kazazedeye kask hediye etti
Kahta'da asfalt çalışmalarına hız verildi
YEREL HABERLER Kahta'da asfalt çalışmalarına hız verildi
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
“Aydınlık Yarınlara” kitap okuma yarışmasının ödül töreni düzenlendi
YEREL HABERLER “Aydınlık Yarınlara” kitap okuma yarışmasının ödül ...
Başkan Kılınç'tan Engelliler Haftası mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç'tan Engelliler Haftası mesajı
Emlak ve ÇTV'nin ilk taksiti için son tarih 31 Mayıs
YEREL HABERLER Emlak ve ÇTV'nin ilk taksiti için son tarih 31 Mayıs
Üniversite bünyesindeki 9 binaya erişilebilirlik belgesi verildi
YEREL HABERLER Üniversite bünyesindeki 9 binaya erişilebilirlik ...
ADYÜ İnovatif Proje Pazarı düzenlendi
YEREL HABERLER ADYÜ İnovatif Proje Pazarı düzenlendi
Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi
Adıyaman'da adliye çıkışı kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da adliye çıkışı kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı
Adıyaman’da Engelliler Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Adıyaman’da Engelliler Haftası kutlandı
Mahkeme sonrası kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı
YEREL HABERLER Mahkeme sonrası kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı
Ormanda karşılaştığı ayıları kaçırmaya bir sözü yetti
YEREL HABERLER Ormanda karşılaştığı ayıları kaçırmaya bir sözü yetti
Adıyaman'ın saklı güzelliklerinden Abacığ menderesleri güzelliğiyle mest ediyor
YEREL HABERLER Adıyaman'ın saklı güzelliklerinden Abacığ ...
Adıyaman’da UYAFA seçmeleri tamamlandı
YEREL HABERLER Adıyaman’da UYAFA seçmeleri tamamlandı
Gölbaşı'nda parklara bakım çalışması
YEREL HABERLER Gölbaşı'nda parklara bakım çalışması
Milletvekili Tutdere, iskan ve yol sorunlarını dile getirdi
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, iskan ve yol sorunlarını dile ...
Kahta’da Engelliler Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Kahta’da Engelliler Haftası kutlandı
Adıyaman’da Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinliği
YEREL HABERLER Adıyaman’da Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinliği
Adıyaman’da 400 kilo sağlıksız sucuk imha edildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da 400 kilo sağlıksız sucuk imha edildi
Adıyaman Belediyesinde yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesinde yangın tatbikatı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.