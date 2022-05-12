Dağ keçileri tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı

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Adıyaman’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan 2 dağ keçisini doğaya bıraktı.

Adıyaman Merkeze bağlı Şerefli köyü ve Kahta ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan 2 dağ keçisi, geçtiğimiz günlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

Gerekli tedavi ve rehabilitasyonları tamamlanan dağ keçileri bulundukları bölgelerde yeniden doğal ortamlarına bırakıldı.

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