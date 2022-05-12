Piknik yapan polis, bıçakla hayat kurtardı Ormanlık alanda piknik yapan polis, kendisini ağaca asan genç şahsı ipten aldı

Adıyaman’da, yakınlarıyla birlikte piknik yapmaya giden polis memuru, kendisini iple ağaca asan genci, ölmekten son anda kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Karadağ Ormanlık alanı içerisinde yakınlarıyla birlikte piknik yapmaya giden Asayiş Şube Müdürlüğünde polis memuru Ömer Üzüm, piknik yaptıkları yerin yakınlarında bir gencin kendisini iple ağaca astığını fark etti. Zaman kaybetmeden kendisini asan gencin yanına koşan polis memuru Ömer Üzüm, asılı olan genci kucaklayarak yakınlarından yardım istedi. Ömer Üzüm’ün arkadaşları Zeynel Karadağ ile Fahri Deniz bıçağı alarak belirtilen yere geldi. Bıçağı arkadaşlarının elinden alan Üzüm, ipi keserek canına kıymak isteyen M.E.D. (18) isimli şahsı kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.E.D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.E.D.’nin son anda kurtarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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