Öğrenciler hem kitap okuyor hem kültür öğreniyor

Adıyaman Cumhuriyet ilkokulu öğrencileri bir taraftan kitap okuyor, diğer taraftan kentin kültürünü öğreniyor.

Cumhuriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Mehmet Demirbay tarafından farklı etkinliğe imza atıyor. Öğrenciler 78 kişilik gruplar halinde şehrin tarihi ve kültürel yerlerini gezerek buralarda kitap okuma etkinliği yapıyor.

Ayrıca öğrenciler esnafları ve çeşitli işyerlerini ziyaret ederek, kent kültürünün hakim olduğu davranışları öğreniyor.

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