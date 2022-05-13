Adıyaman’da Vakıflar Haftası kutlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da Vakıflar Haftası kutlanıyor

İHA

Adıyaman’da Vakıflar Haftası kutlanıyor

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası farklı bir tema ile kutlanan Vakıflar Haftası, bu yıl ‘Vakıf medeniyetinde sosyal politikalar, sosyal yardımlar ve paylaşma geleneği’ temasıyla çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Vakıflar Haftası dolayısıyla Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, kurum çalışanları ile birlikte Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret etti.
Vakıflar Haftası münasebetiyle Adıyaman’da gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında Bölge Müdürü Palalı’dan bilgiler alan Vali Mahmut Çuhadar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kültür ve medeniyetimizin en önemli yardımlaşma unsuru olan vakıfların önemine işaret etti.
Anadolu’daki bin yıllık medeniyetimizin asli unsuru olan vakıfların geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevi üstlendiğini dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, “Vakıf kültürü yüzlerce yıldır süregelen yardımlaşma duygusunun kurumsallaşmış halidir. Vakıfların kuruluş amacında insan eksenli hizmetler bulunmaktadır. Ecdadımız vakıflar aracılığıyla insanlarımıza her alanda önemli hizmetlerde bulunmuştur. Anadolu topraklarında kurularak toplum hayatına giren vakıfların amacı, sosyal dokunun korunması adına ihtiyaç sahiplerine el uzatmak, onları korumak, şartlarını iyileştirmek ve gelecek nesillere bu kültürü bırakmak gibi son derece önemli bir görevi üstlenmiştir. Bu hafta dolayısıyla vakıflar bölge müdürlüğü çalışanlarının ve ilimizde faaliyet gösteren tüm vakıfların bu anlamlı haftasını kutluyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oto yıkamacıya kurşun yağdırdı Olayın şüphelileri polis tarafından kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Oto yıkamacıya kurşun yağdırdı Olayın şüphelileri ...
Kahta'nın işlek caddelerinde kaldırım çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kahta'nın işlek caddelerinde kaldırım çalışmaları ...
Engelliler ADYÜ’ye iz bıraktı
YEREL HABERLER Engelliler ADYÜ’ye iz bıraktı
Öğrenciler hem kitap okuyor hem kültür öğreniyor
YEREL HABERLER Öğrenciler hem kitap okuyor hem kültür öğreniyor
Piknik yapan polis, bıçakla hayat kurtardı Ormanlık alanda piknik yapan polis, kendisini ağaca asan genç şahsı ipten aldı
YEREL HABERLER Piknik yapan polis, bıçakla hayat kurtardı Ormanlık ...
Kahta’da akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı
YEREL HABERLER Kahta’da akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı
Besni’de Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Besni’de Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinliği
Besni ilçesinde TÜBİTAK 4006 bilim fuarı düzenlendi
YEREL HABERLER Besni ilçesinde TÜBİTAK 4006 bilim fuarı düzenlendi
Besni Gençlik Festivali istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Besni Gençlik Festivali istişare toplantısı yapıldı
Besni’de Engelliler Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Besni’de Engelliler Haftası etkinliği
Dağ keçileri tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Dağ keçileri tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı
Adıyaman’da yaralı köpek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Adıyaman’da yaralı köpek tedavi altına alındı
Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Vali Çuhadar jandarma ve emniyet personellerini ödüllendirdi
YEREL HABERLER Vali Çuhadar jandarma ve emniyet personellerini ...
Lise öğrencileri, üniversiteyi gezerek tanıdı
YEREL HABERLER Lise öğrencileri, üniversiteyi gezerek tanıdı
Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi
Kahta'da Bilim Şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kahta'da Bilim Şenliği düzenlendi
Polisler, tedavi gören kazazedeye kask hediye etti
YEREL HABERLER Polisler, tedavi gören kazazedeye kask hediye etti
Kahta'da asfalt çalışmalarına hız verildi
YEREL HABERLER Kahta'da asfalt çalışmalarına hız verildi
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
“Aydınlık Yarınlara” kitap okuma yarışmasının ödül töreni düzenlendi
YEREL HABERLER “Aydınlık Yarınlara” kitap okuma yarışmasının ödül ...
Başkan Kılınç'tan Engelliler Haftası mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç'tan Engelliler Haftası mesajı
Emlak ve ÇTV'nin ilk taksiti için son tarih 31 Mayıs
YEREL HABERLER Emlak ve ÇTV'nin ilk taksiti için son tarih 31 Mayıs
Üniversite bünyesindeki 9 binaya erişilebilirlik belgesi verildi
YEREL HABERLER Üniversite bünyesindeki 9 binaya erişilebilirlik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.