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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçilere süt sağma makinesi dağıtıldı

İHA

Çiftçilere süt sağma makinesi dağıtıldı

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı tarafından kentteki çiftçilere süt sağım makinesi ve süt soğutma tankı dağıtıldı.
Yüzde 70’i GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hibe edilen, yüzde 30’u ise Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı üyeleri tarafından karşılanan ve toplam maliyeti 399 bin 888 TL olan 34 adet süt sağım makinesi ile 4 adet süt soğutma tankı çiftçilere dağıtıldı.
Makine dağıtım törenine, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeki Selçuk, çiftiler ile çok sayıda kişi katıldı.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeki Selçuk, dağıtılan süt sağım makinelerinin çiftçilere büyük kolaylıklar sağlayacağını belirterek, projede emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ise konuşmasında, “Sütün hem hijyenik olarak sağılması hem de soğuk zincire taşınması konusunda bu makineler oldukça önem arz etmektedir. Fırsat buldukça bu tür projeler yapmaya önem vereceğiz” dedi.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, “Gıdanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz oldukça iyi biliyoruz. Bir taraftan üretim zafiyeti varken bir taraftan da korkunç bir israf kültürü var. Dünya verilerine göre, yılda yaklaşık 1 milyar 300 milyon ton gıda israfı var. Türkiye’de ise 26 milyon ton ve dünyada 700800 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. Dolayısıyla bir taraftan üretimi artıracağız bir taraftan ise israfı bitirmemiz gerekiyor. Bizim üretim için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım ve bugün ki bu projede oldukça önemli bir proje. Ben bu projede, bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise üretimin ve tarımın öneminden bahsederek, “Bu projeler küçük ama can alıcı projelerdir. Ben projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler büyük bir ülkeyiz ve ülkemizin büyük hedefleri var. Ve bu hedeflere ulaşmak için de tarımımızı teknik tarıma çevirmemiz gerekmektedir. Hollanda bizim Konya kadar olan bir ülkedir ama bizden birkaç kat fazla süt ve süt ürünleri üretiyor. Çünkü onlar bu işi teknik yaptığı için fazla üretim yapıyor. O yüzden bizim de teknik çalışmamız gerekmektedir. Tarım çok önemli bir noktada. Bırakın 1 dönümlük alanı bir metre karelik alanı dahi tarımla değerlendirmek zorundayız. Bizim gelişmemiz ve gıda güvenliğimiz ancak böyle olacak” ifadelerini kullandı.
Her daim çiftçilerin yanında olduklarını ve onlara oldukça büyük önem verdiklerini dile getiren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Bu proje oldukça önemli bir proje. Bu projelerin şehrimizde artarak görmek bizleri mutlu ediyor. Tabi yine de yetmez bizim daha fazla daha güzel projeleri el birliğiyle yapmamız gerekiyor. Her geçen gün gıdanın kıymetini, değerini daha fazla bilmek zorundayız. Pandeminin ve savaşların krizlere yol açmış olduğunu, gıdada ulaşımın, erişimin biraz daha zorlaşması tarımsal ürünleri çok fazla ön plana çıkarıyor. Adıyaman bir taraftan sanayi kenti olmaya devam ederken aynı zamanda tarım kentiyiz. Tarımdan daha fazla yararlanmak adına bu tür projeleri ciddi manada destekliyoruz” diyerek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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