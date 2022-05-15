Rüzgar ve şiddetli yağış, ağaçlara zarar verdi

Adıyaman’da, aninden bastıran şiddetli yağmur yağışı dolayısıyla bir çok ağaç, dayanamayarak kırıldı.

Metroloji tarafından şiddetli yağış uyarısının yapıldığı Adıyaman’da, çıkan rüzgar ve ardından başlayan şiddetli yağmur yağışından dolayı kent merkezinde bulunan Atatürk Bulvarı üzerindeki refüjlerde yer alan bir çok ağaç ve dalları dayanamayarak kırıldı. Dallarından yada gövdelerinden kırılan ağaçların kazaya sebebiyet vermemesi için belediye çalışanları tarafından hızlı bir şekilde müdahale edildi. Kırılan ağaçlar kontrollü bir şekilde parçalanarak bulundukları yerden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.