Engelliler sahabi Safvan bin Muattal Türbesini gezdi

Adıyaman Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından engelliler sahabi Hz. Safvan bin Muattal Türbesini ziyaret etti.

1016 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Adıyaman Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından bir grup engellilere sahabi Hz Safvan bin Muattal türbesi ve Samsat ilçesinin güzel mekanları gezdirildi.

Müftülük Engelli Koordinatörü Ali Çelik rehberliğinde 45 kişilik engelli grubu ile yapılan gezide ilk olarak türbe ziyaret edilerek Samsat ilçe Müftüsü Yusuf Türk tarafından sahabi Hz Safvan bin Muattal hakkında sunum yapıldı.

Samsat Belediye Başkanlığı tarafından verilen yemek ikramı ve Atatürk Barajı iskele üzerinde çay ikramı ile engellilere güzel anlar yaşatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.