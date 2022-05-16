Terör örgütüne üye 2 kişi tutuklandı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çercevesinde 2 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından silahlı terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekipleri tarafından ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan A.G. ve M.D. geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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