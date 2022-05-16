Yavru kediyi itfaiye kurtardı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Adıyaman’da itfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi kurtardı.

Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi 2984. sokakta bulunan bir apartmanda havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi gören bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yavru kediyi düştüğü havalandırma boşluğundan kurtardı.

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