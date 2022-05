Kahta’da Su Sporları Festivali ve Çocuk Şenliği'ne büyük ilgi

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Su Sporları Festivali ve Çocuk Şenliği büyük ilgi gördü.

Kahta Baraj Kenarında gerçekleştirilen etkinliğe TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Vali Mahmut Çuhadar, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, Kaymakam Selami Korkutata, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, il ve ilçe kurum müdürleri, STK temsilcileri ve Üsküdar Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü üyeleri, sporcular ile çok vatandaş katıldı.

Kano, sörf, tekne turları, jest ski, dağ paraşütü gibi bir birinden farklı su sporlarının yapıldığı etkinliğe katılan sporcular doyasıya eğlenirken, izleyen vatandaşlar ise adeta görsel şölen yaşadı. Oldukça keyifli anların yaşandığı etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman’da spora, sporculara ve gençlere oldukça büyük önem verdiklerini ve Adıyaman’da spor turizminin her geçen gün daha da başarılı bir şekilde ilerlediğini vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenen böyle bir etkinlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise, “Adıyaman’da su sporlarının Akdeniz sahilleri gibi muhteşem olacağına inanıyorum. Herkesi tebrik ediyorum, inşallah bir sonraki organizasyonda su sporları merkezini Adıyaman’da göreceğimizi düşünüyorum. Adıyaman ile gönüllerimiz bir, yüreklerimiz bir şimdi iyilikte buluştuk, sporda buluştuk. Bizlerde bir sahil kasabasıyız, bizlerde su sporları merkezi oluşturuyoruz. Şimdi inşallah Adıyaman’da, Kahta’da ve Adıyaman’ın diğer ilçeleri de dahil olmak üzere her zaman birlikte güzel organizasyonlar yapacağız. Buradan bütün kadim geleneğe sahip Adıyaman’a ve bu Adıyaman’ın özelliklede bu şehrin güzel insanlarına yürekten canı gönülden şükranlarımı iletiyorum” dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, “Bu programda emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Hakikatten Adıyaman kadim bir kent ve kadim bir kültüre sahiptir. Bu su sporları konusunda Adıyaman müthiş bir potansiyele sahip ve bunu değerlendirmemiz lazım. Bizler yerel yönetimler olarak bu anlamda her türlü yeniliğe, ufuk açıcı projeye her zaman hazırız” ifadelerini kullandı.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ise konuşmasında, “Tuzla Belediye Başkanımızın maddi katkılardan öte ruhunu ortaya koyup gönüldaşlığı bizim için daha çok önde ve bizi mutlu eden de bu. Kahta bugün çocuk şenliği ve su sporlarıyla hakikatten güzel bir gün geçiriyor. Kahta’nın özellikle su sporları konusunda alt yapı için hakikatten güzel gelişmeler sağlayabileceğimiz bir ilçemiz. Burada şehir hayatının su ile irtibatlandırılması görüldüğü kadar zor değil. Burada hedefimiz su sporlarını geliştirmek” dedi.

Adıyaman’ın her anlamda geliştiğini belirten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, “Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz Fırat Su Sporları şölenindeyiz. Bütün bölge insanı burada şuanda, Adıyaman yarım ada şeklinde. Zengin su kaynakları var, Atatürk Baraj Havzasının yüzde 61 buçuğu Adıyaman’dan gitmektedir. Dolayısıyla 6 ilçemiz, merkez ilçede dahil su kaynakları olan çok önemli bir imkana, alana sahip. Kahta, Adıyaman bir tarih şehri, kültür şehri, turizm şehridir. Binlerce yıl bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kesişme noktası, her bir medeniyetin bıraktığı izler var. Bugün sudan nasıl faydalanacağımızı hep birlikte görüyoruz. Çok güzel bir etkinlik düzenlenmiş, emeği geçen herkese teşekkür diyorum” dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, "Bugün Adıyaman’ın Kahta ilçesindeyiz, dünde Besni’deydik. 3 tarafı sularla çevrili bir ilimiz ve biz bu potansiyeli nasıl harekete geçiririz diye gerek ilimiz gerek ilçelerimizde bir programlama faaliyetleri ve planları içerisindeyiz. Özellikle rafting ve kürek alanında büyük bir potansiyelin olduğunu gördük. Rafting ve kürek federasyonumuz ile temasa geçtik. Bunlar aslında Turizmin bir bölümü. Kahta’da da, Besni’de de, merkezde de çok güzel su sporları tesislerimiz var. Özellikle kürek yarışlarını ulusal ve uluslararası düzeyde burada yapabileceğiz. Adıyaman bundan sonra spor turizmi merkezlerinden birisi olma yolunda hızla ilerleyecek inşallah” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından katkılarından dolayı Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya il protokolü tarafından el dokuması seccade takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.