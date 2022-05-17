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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İHA

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İ.E., idaresindeki 80 EU 949 plakalı otomobil ile M.G., idaresindeki 21 US 169 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan F.E., ile R.G., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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