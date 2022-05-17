Adıyaman'da PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı (2)

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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TUTUKLANDI

Adıyaman'da jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan eski HDP İl Başkanı Mehmet Varol, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2022-05-17 12:51:21



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