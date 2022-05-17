AK Parti yönetim kurulu toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti yönetim kurulu toplandı

İHA

AK Parti yönetim kurulu toplandı

AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın’ın katılımı ile gerçekleşti.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında gerçekleşen toplantıya TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış,İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, yönetim kurulu üyeleri, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Mehmet Dağtekin, haftalık çalışmalara yönelik gündem maddelerini sıraladıktan sonra genel ve yerel gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dağtekin “Millete hizmet davasına gönül vermiş teşkilatımızın kıymetli mensupları ile her hafta olduğu gibi bu hafta da coşkulu bir şekilde toplantımızı icra ediyoruz. Milli Savunma Komisyonu Başkanımız ve Milletvekilimiz Ahmet Aydın ve teşkilatımızla son iki gündür yine dolu dolu bir saha çalışması gerçekleştirdik. Programın son gününde ise yönetim kurulu toplantımıza katılıp daha sonra Ankara’ya gitmek istediler. Hamdolsun bu salonda bulunan her bir dava arkadaşımızın azmi ve heyecanı gücümüze güç katıyor. Samimiyetle çıkılan yolda engelleri kaldıran, sorumluluk bilinciyle attığımız her adımda bize yardımcı olan, sevgiyle yaklaştığımız herkesin gönlünde iz bırakmamızı sağlayan Allah'ın izni ile bu aziz şehre ve güzel insanlarına hizmet etme bahtiyarlığını yaşamaya devam edeceğiz. Yine bu salonu dolduran hanım kardeşlerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 21 yıldır, kadınlarımız sayesinde aştığımız engelleri yine onların güçlü desteğiyle nihai bir zaferle taçlandıracağız. Aynı şekilde gençlerin dinamik enerjilerinden bugün de nasibimizi aldık. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 21 Mayıs'ta Adana’da düzenlenecek Büyük Gençlik Festivali için Adıyaman Gençlik Kollarımız tüm hazırlıklarını tamamladı. Türkiye'nin 81 ilinden gelecek 110 bini aşkın genç bu şölende kucaklaşacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin dört bir yanından gelecek ve birçoğu ilk kez 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlere hitap edecek. İnşallah gençlik kollarımız Adıyaman’ımız orada en güzel şekilde temsil edecektir. Bu vesile toplantımızın teşkilatımıza ve Adıyaman’ımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ise konuşmasında AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana gece gündüz demeden omuz omuza bu dava yükünü taşıdığımız teşkilat mensuplarımızın inancına ve çalışma azmine bu salonda şahit olduklarını ifade ederek, “Bu dava için, bu memleket için ne yapabilirim diyen büyüklerimiz, kardeşlerimiz ablalarımız var. Hepinizden Allah razı olsun. Ankara’ya gitmeden önce istedim ki yine bir araya gelerek hasbihal edelim. Tabi 20 yılda bu ülkede, Adıyaman’ımızda çok şeyler değişti. Bunu hep birlikte başardık. Dün Besni ilçemizdeydik bugün ise Kâhta ilçemizdeydik. Bizler Adıyaman’ın veya Türkiye’nin dört bir yanını gezerken diyoruz ki; bir derdimiz var. Davası millet olanın, derdi olur. Derdi hak olanın, yardımcısı Allah olur. Biz siyaset yaparken bir sebebimiz var. Hele hele AK Parti çatısı altında yaparken de çok çok ayrı ve anlamlı bir sebebi var. Her şeyden önce bizler bu kutlu davanın lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız. 20 yıl önce bu millet ne acılar, ne sıkıntılar yaşadı. 20 yıl önce Türkiye’de ne oldu bunları hafızlarımızda sürekli diri tutmamız gerekiyor. Zannediyoruz ki devlet her şeyi yapar. Ama AK Parti hükumeti öncesi de devlet vardı. AK Parti iktidarı öncesi hükumetlerde memur maaşlarını dahi ödeyememekten aciz bir Türkiye vardı. O zifiri karanlık tam orta yerdeydi. Hani bu aralar 6 benzemezin kurduğu ittifak masasındakilerin sürekli dillendirdiği ‘biz geldiğimizde yine parlamenter sistemi getireceğiz’ diyenler o köhnemiş parlamenter sistemden medet umuyorlar. Türkiye o sistemden neler kaybettiğini vatandaşlarımız çok iyi biliyor. 6 veya 1 yıl da değişen hükümetler, ekonomik krizler, gecelik faizlerin yüzde 75008000’lere çıktı dönemlerdi. Yazarkasaların havada uçuştuğu, kitapçık fırlatmalarla hükümetlerin alaşağı olduğu dönemlerdi. Böyle bir Türkiye devraldık. Hamdolsun AK Parti hükümetiyle birlikte ülkemiz devrim niteliğinde her alada büyük bir değişim ve dönüşümü yaşadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıktan ulaşıma, savunma sanayiinden eğitime pek çok alanda büyük işler başardık. Bu güzel vatan için bölgemizde ve dünyada devasa kazanımlar elde ettik. İnşallah bundan sonra da yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olmaya devam edecektir. Saha çalışmalarımızda bunları vatandaşlarımıza çok iyi anlatmamız gerekiyor. Elbette vatandaşlarımız her şeyin farkındalar. Ancak biz yine de anlatmaya devam edeceğiz. Özellikle ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımızın Recep Tayyip Erdoğan ismini duyduklarından gözlerinden akan yaşlara şahit olduğumuz anlar oluyor. O akan gözyaşları biz kurban oluruz. İşte bu yüzden yollardayız. Şunu da özellikle söylemek istiyorum, bu millet Cumhurbaşkanımıza ve bu kutlu davaya ihaneti asla kabul etmez. Ve Adıyamanlı hemşehrilemiz gereğini yaptı. Bizler milletimizin ferasetine güveniyoruz. Yeter ki bizler samimi bir şekilde kaldığımız yerden yolumuza devam edelim” diye konuştu.
Öte yandan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe de birer konuşma yaparak yaptıkları çalışmalarla ilgili yönetim kuruluna bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski BDP il başkanı terörden tutuklandı
YEREL HABERLER Eski BDP il başkanı terörden tutuklandı
Uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
Minibüsle çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Minibüsle çarpışan hafif ticari araç sürücüsü ...
Adıyaman'da PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı (2)
YEREL HABERLER Adıyaman'da PKK operasyonu; eski HDP il başkanına ...
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kahtalı öğrenciler Türkiye şampiyonalarında dereceye girdi
YEREL HABERLER Kahtalı öğrenciler Türkiye şampiyonalarında dereceye ...
Kahta’da ev hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Kahta’da ev hırsızı yakalandı
Kahta’da Su Sporları Festivali ve Çocuk Şenliği'ne büyük ilgi
YEREL HABERLER Kahta’da Su Sporları Festivali ve Çocuk Şenliği'ne ...
Yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yavru kediyi itfaiye kurtardı
BBP’de divan toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER BBP’de divan toplantısı yapıldı
Terör örgütüne üye 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Terör örgütüne üye 2 kişi tutuklandı
Engelliler sahabi Safvan bin Muattal Türbesini gezdi
YEREL HABERLER Engelliler sahabi Safvan bin Muattal Türbesini gezdi
Çocuklar Gençlik Festivalinde doyasıya eğlendi Çocuklar bayram havasında zaman geçirdi
YEREL HABERLER Çocuklar Gençlik Festivalinde doyasıya ...
Proje okullarına kabul sınavına rekor başvuru
YEREL HABERLER Proje okullarına kabul sınavına rekor başvuru
Engelleri terhis belgesine engel olmadı
YEREL HABERLER Engelleri terhis belgesine engel olmadı
Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışması başladı
YEREL HABERLER Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışması başladı
Turuş Kaya Mezarları temizleniyor Roma ve Bizanslılar tarafından kullanılan tarihi mezarlar temizlenerek turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Turuş Kaya Mezarları temizleniyor Roma ve Bizanslılar ...
Rüzgar ve şiddetli yağış, ağaçlara zarar verdi
YEREL HABERLER Rüzgar ve şiddetli yağış, ağaçlara zarar verdi
Aracın alt kısmına sıkışan kediyi itfaiye çıkarttı
YEREL HABERLER Aracın alt kısmına sıkışan kediyi itfaiye çıkarttı
Adıyaman Belediyesi siber güvenlik ısı haritası hazırlıyor
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi siber güvenlik ısı haritası ...
Başkan Kılınç, hemşirelerin Gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, hemşirelerin Gününü kutladı
Çiftçilere süt sağma makinesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Çiftçilere süt sağma makinesi dağıtıldı
Kahta’da 10 televizyon çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Kahta’da 10 televizyon çalan hırsız yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.