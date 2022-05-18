Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Adıyaman'da uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.H., isimli şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs, emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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