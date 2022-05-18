Türk ve Suriyeli çocuklar yemekte bir araya geldi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES), çerçevesinde Suriyeli ve Türk öğrenciler ile velilerinin sosyalleşmesi amacıyla yemek organizasyonu düzenlendi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen programda Suriyeli ve Türk öğrenciler velileriyle birlikte kahvaltı programında bir araya geldi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, PİKTES faaliyetleri çerçevesinde yabancı uyruklu öğrenciler, Türk öğrenciler ve velilerin sosyal uyumlarına katkı sağlamak için bilim, kültür, sanat ve spor gibi birçok alanda düzenlenen sosyal etkinliklerin ülke genelinde olduğu Adıyaman’da da devam ettiğini söyledi.

Eğitim görmenin her çocuğun hakkı olduğunu kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Özellikle acıdan, karmaşadan, savaştan çıkmış, hayal kurmayı unutmuş çocukları elimizden geldiğince, hayata bağlamak boynumuzun borcudur. Amacımız, çocuklarımızı Türkiye sevgisiyle büyütmek ve çocukların her birini topluma kazandırmaktır." dedi.

Programa, Adıyaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Şube Müdürleri Mehmet Türk, Mesut Çoşkun, Suriyeli ve Türk çocuklar ile veliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.