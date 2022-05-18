Kahta’da 8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan bir şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kamu düzeninin sağlanması adına suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs veya şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, kasten yaralama, yağma, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, Uyuşturucu Ticareti gibi 8 ayrı suçtan aranması olan B.A. (25) isimli şahıs, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince saklandığı yere yapılan ortak operasyon yapılarak gözaltına alındı.

Zanlı B.A., ifadesi alınmak üzere Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette sorgulaması tamamlanan şüpheli B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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