Kıbrıs Gazisi Aziz Çelik’e son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kıbrıs Gazisi Aziz Çelik’e son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Kıbrıs Gazisi Aziz Çelik’e son yolculuğuna uğurlandı

Uzun zamandır rahatsızlığı dolayısıyla yatağa bağımlı olan ve bu sabah evinde vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerinden Adıyamanlı Aziz Çelik, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Adıyaman merkeze bağlı Fatih Mahallesinde yaşayan, 3 erkek, 2 kız olmak üzere 5 çocuk babası olan 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aziz Çelik için Adıyaman Merkez Mezarlık Camii’nde askeri tören düzenlendi.
Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, Kıbrıs Gazileri ve vatandaşlar katıldı.
Kıbrıs Gazisi Aziz Çelik’in Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Mezarlık Camisine getirildi. Öğle namazına müteakip İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kılınan cenaze namazının ardından helallik alınmasıyla Kıbrıs Gazisi Aziz Çelik Adıyaman Şehitliğinde toprağa verildi.
Vali Mahmut Çuhadar, Kıbrıs Gazisi Aziz Çelik’in tabutunun üzerindeki Türk Bayrağını öperek oğlu Yusuf Çelik’e takdim etti.
Tören sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Kıbrıs Gazisi Aziz Çelik’in ailesine, çocuklarına ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Dağtekin 19 Mayıs’ı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin 19 Mayıs’ı kutladı
Kahta’da 8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kahta’da 8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
Türk ve Suriyeli çocuklar yemekte bir araya geldi
YEREL HABERLER Türk ve Suriyeli çocuklar yemekte bir araya geldi
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Vali Çuhadar’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Çuhadar’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve ...
Milletvekili Fırat’tan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Fırat’tan 19 Mayıs mesajı
Bahçeyi ilaçladığı esnada traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bahçeyi ilaçladığı esnada traktörün altında kalarak ...
Karekodlu ikinci hayat Mezar taşlarında karekod dönemi Gelişen günümüz teknolojisinde mezar taşları da dijital dünyaya taşındı Mezar taşlarındaki Karekod içerisinde vefat eden kişinin fotoğraf, video ve çeşitli bilgileri yer alıyor
YEREL HABERLER Karekodlu ikinci hayat Mezar taşlarında karekod ...
Adıyaman'da 74 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da 74 kaçak göçmen yakalandı
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Başkan Kılınç, üniversite gençliğiyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, üniversite gençliğiyle buluştu
AK Parti yönetim kurulu toplandı
YEREL HABERLER AK Parti yönetim kurulu toplandı
Eski BDP il başkanı terörden tutuklandı
YEREL HABERLER Eski BDP il başkanı terörden tutuklandı
Uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
Minibüsle çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Minibüsle çarpışan hafif ticari araç sürücüsü ...
Adıyaman'da PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı (2)
YEREL HABERLER Adıyaman'da PKK operasyonu; eski HDP il başkanına ...
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kahtalı öğrenciler Türkiye şampiyonalarında dereceye girdi
YEREL HABERLER Kahtalı öğrenciler Türkiye şampiyonalarında dereceye ...
Kahta’da ev hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Kahta’da ev hırsızı yakalandı
Kahta’da Su Sporları Festivali ve Çocuk Şenliği'ne büyük ilgi
YEREL HABERLER Kahta’da Su Sporları Festivali ve Çocuk Şenliği'ne ...
Yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yavru kediyi itfaiye kurtardı
BBP’de divan toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER BBP’de divan toplantısı yapıldı
Terör örgütüne üye 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Terör örgütüne üye 2 kişi tutuklandı
Engelliler sahabi Safvan bin Muattal Türbesini gezdi
YEREL HABERLER Engelliler sahabi Safvan bin Muattal Türbesini gezdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.