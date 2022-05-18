Kıbrıs Gazisi Aziz Çelik’e son yolculuğuna uğurlandı

Uzun zamandır rahatsızlığı dolayısıyla yatağa bağımlı olan ve bu sabah evinde vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerinden Adıyamanlı Aziz Çelik, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman merkeze bağlı Fatih Mahallesinde yaşayan, 3 erkek, 2 kız olmak üzere 5 çocuk babası olan 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aziz Çelik için Adıyaman Merkez Mezarlık Camii’nde askeri tören düzenlendi.

Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, Kıbrıs Gazileri ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Gazisi Aziz Çelik’in Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Mezarlık Camisine getirildi. Öğle namazına müteakip İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kılınan cenaze namazının ardından helallik alınmasıyla Kıbrıs Gazisi Aziz Çelik Adıyaman Şehitliğinde toprağa verildi.

Vali Mahmut Çuhadar, Kıbrıs Gazisi Aziz Çelik’in tabutunun üzerindeki Türk Bayrağını öperek oğlu Yusuf Çelik’e takdim etti.

Tören sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Kıbrıs Gazisi Aziz Çelik’in ailesine, çocuklarına ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.