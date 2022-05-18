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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Uslu’dan 19 Mayıs mesajı

İHA

Başkan Uslu’dan 19 Mayıs mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Uslu, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı hareketle Türk milletinin umutlarını yeniden yeşerttiğini söyledi. Başkan Mustafa Uslu, “Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, ulusumuzun kurtuluşu için 19 Mayıs 1919’da, Samsun’dan başlattığı bağımsızlık hareketiyle, milletimizin sönmek üzere olan umutları canlanmış ve sonsuza kadar yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyetinin temelleri atılmıştır. Ulaşılan bu zaferi sürekli kılmak isteyen büyük önder, bunun ancak gençlerin omuzlarında yükselebileceğine olan inancından dolayı, bu günü ülkemizin geleceği olan gençlerimize armağan etmiştir. Ulusumuzun bağımsızlık mücadelesinde Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yakılan bağımsızlık ateşinin ilk adımı olan 19 Mayıs; aynı zamanda Atatürk’ün gençliğe verdiği önem ve değerin de sembolüdür. Bu kutsal mirası, çocuklarımızın bize emaneti olan vatanımızı ve cumhuriyetimizi dünyanın en gelişmiş ve her yönden kalkınmış ülkelerinden birisi haline getirebilmek için, dün olduğu gibi bugün de, geçmişimizi asla unutmadan, her gün daha fazla artan azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Başta milli mücadelemizin baş kahramanı ve yürütücüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milletimizin ve vatanımızın istiklali için kanını döken, canını siper eden, toprağa düşen, vatan ve bağımsızlık uğruna şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

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