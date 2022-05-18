Rektör Turgut’tan 19 Mayıs mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramını kutladı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 103. yılını onur ve gururla kutladıkları 19 Mayıs 1919 Türk milleti için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Rektör Turgut, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan bağımsızlığımız için başlatılan mücadeledeki azim ve kararlılık bütün dünyaya gösterilmiş ve Türkiye Cumhuriyetinin temelleri atılmıştır. Aziz milletimizin, istiklalimiz ve istikbalimizi korumak için genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle verdiği bu mücadele büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Esaret altındaki mazlum milletlere de ışık olan bu zaferle Aziz Milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. İstiklal savaşımızı zafere taşıyan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, bugün de devletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilmemiz için bize ilham ve güç vermektedir. İstiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs gününün gençlerimize armağan edilmesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve aziz milletimizin gençlere verdiği değerin ve duyduğu güvenin bir göstergesidir.

Vatanını canından üstün tutan ecdadımızın verdiği mücadeleler ve büyük fedakarlıklar sonucu kurulan cumhuriyetimiz gençlere emanettir. Gençlerimizin, bu aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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