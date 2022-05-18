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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Fırat’tan 19 Mayıs mesajı

İHA

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Başkan Fırat’tan 19 Mayıs mesajı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da yaktığı kurtuluş meşalesiyle aziz milletin bağımsızlık mücadelesini başlattığını dile getiren Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, halen yüreklerde yanmaya devam eden bu meşale Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolculuğunda yollarını aydınlatmaya devam ettirdiğini söyledi.
Birçok alanda Türkiye’yi ve vatandaşları layık olduğu mutlu ve güçlü bir ülke hedefine ulaştıracak değerli gençlerin yarına en iyi şekilde hazırlama gayretlerinin devam ettiğini vurgulayan Başkan Mahmut Fırat, “Sevgili gençler her şeyin durağan olmaktan çıkıp hızla gelişip değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Bu hızlı akış içinde bilimden sanayiye teknolojiden tarıma sizin enerji ve heyecanınıza ihtiyacımız var. Sizler canları pahasına vatanını ve bağımsızlığı korumuş, verdikleri destansı mücadeleyle diğer tüm toplumlara ilham kaynağı ve örnek olmuş bir neslin torunlarısınız. Cumhuriyetimizi ve devletimizi koruyacağınıza ülkemizi birlik ve beraberlik içinde güçlü yarınlara taşıyacağınıza olan inancım tamdır.
Tüm bu duygu ve düşüncelerle bu aziz milletin bir bireyi olmaktan duyduğum gurur ve mutluluk ile geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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