Adıyaman'da 76 kaçak göçmen gözaltına alındı İşlemleri tamamlanacak olan göçmenler sınır dışı edilecek

Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan 76 yabancı uyruklu şahıs, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler tamamlanacak olan işlemlerinin ardından sınır dışı yapılacak.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan çoğunluğu Somali olmak üzere Afganistan, Hindistan, Pakistan, Türkmenistan, Myanmar, kökenli toplam 76 şahıs yakalandı. Şahıslar, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere Adıyaman Rekabet Kurumu Ortaokulu Spor Salonuna getirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen şahısların, burada yapılacak olan işlemlerinin ardından sınır dışı yapılacağı öğrenildi.

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