Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını yerinde inceliyor

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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Burada sorumlulardan bilgi alan Başkan Kılınç, yolun en kısa sürede hizmete açılacağını söyledi. Havaların ısınmasını fırsat bilerek asfalt sezonunu başlattıklarını vurgulayan Başkan Kılınç, “Özellikle büyük ihtiyaç duyulan noktalara öncelik vererek başlattığımız asfalt çalışmalardan bir tanesi olan Yeşilyurt Mahallesi'ndeki çalışmamızı yerinde inceledik. Henüz asfalt çalışmalarına yeni başlanan yoldaki çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayarak, yolu halkımızın hizmetine açacak" diye konuştu.

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