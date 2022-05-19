Yaylada hastalanan yaşlı adam ekipleri harekete geçirdi AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri seferber oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde yaylada rahatsızlanan yaşlı adam ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesine bağlı Çampınar Köyü yakınlarında bulunan yaylada mide rahatsızlığı yaşayan 67 yaşındaki Aziz Karlık’ın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

Aziz Karlık’ın bulunduğu bölgeye giden yolun olmaması dolayısıyla ambulans gidemeyince devreye UMKE, AFAD, jandarma ekipleri ile sağlık ekipleri girdi. Harekete geçen ekipler, yürüyerek Aziz Karlık’ın bulunduğu noktaya geldi. Burada ilk müdahalesi yapılan Aziz Karlık, daha sonra yayladan indirildi. Ekipler tarafından Çelikhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aziz Karlık’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.