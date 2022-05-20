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Adıyaman’da, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E., yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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