Milletvekili Tutdere, Çelikhan köy yollarındaki sorunları meclise taşıdı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Çelikhan ilçesine bağlı İnlice beldesi ile Aksu, Recep, Yeşiltepe, Yağızatlı, İncirli, Yeşilova köylerini birbirine bağlayan grup yolundaki sorunları TBMM gündemine taşıdı.

Milletvekili Tutdere, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında yolun kullanıma uygun olmamasından dolayı yol güzergahında bulunan köylerde yaşayan vatandaşların büyük bir mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

ÇelikhanAdıyaman Karayolu başta olmak üzere Çelikhan’daki grup yolları ile bağlantı yollarında ciddi sorunlar olduğunu vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde vatandaşlarımızın yol çilesi devam ediyor. ÇelikhanAdıyaman yolu başta olmak üzere diğer grup yollarında ve bağlantı yollarında büyük sorunlar var. Binlerce vatandaşımızın kullandığı Aksu, Recep, Yeşiltepe, Yağızatlı, İncirli, Yeşilova, İnlice grup yolu, talebi karşılayamamaktadır. Keskin virajları, yolun darlığı, kısacası yolun fiziki şartları ve standartları güvenli seyahati ve sürüşü ortadan kaldırmaktadır.

Yol güzergahındaki köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız bu yolun bir an evvel yapılmasını talep etmektedirler. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlara çağrı yapıyoruz, vatandaşlarımızın yol talebini karşılayın, bu çileye son verin” diye konuştu.

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