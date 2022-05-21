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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Geleceğin Trendleri ve Metaverse” seminerine yoğun ilgi

İHA

“Geleceğin Trendleri ve Metaverse” seminerine yoğun ilgi

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde TOBB Adıyaman Genç Girişimciler Kurulu’nun düzenlediği “Geleceğin Trendleri ve Metaverse” konulu seminer yoğun ilgi gördü.
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Adıyaman Genç Girişimciler Kurulu iş birliğiyle düzenlenen “Geleceğin Trendleri ve Metaverse” başlıklı seminer, Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Seminere Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Fütürist Girişimci Alphan Manas, HABİTAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, TOBB Girişimcilik Müdürü Sezgi Çiğdem, kurum müdürleri, STK temsilcileri katıldı.
Seminerin açılış konuşmasını yapan TOBB Adıyaman Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı ve Güneydoğun Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Ahmet Yolcu, “TOBB Adıyaman Genç Girişimciler Kurulu olarak, Adıyaman girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve öncelik olarak ülkemizde olmayan girişimlerin oluşması için toplumda farkındalık oluşturacak faaliyetlerin yürütülmesi için gönüllü çalışıyoruz. Fabrikalarımızı, işletmelerimizi inceliyoruz. İlimizdeki sivil toplum kuruluşları ile yakından temas kuruyoruz” dedi.
TOBB Girişimcilik Müdürü Sezgi Çiğdem, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak 81 ilde oluşmuş Genç ve Kadın girişimciler Kurulları ile en büyük girişimcilik kuruluş olduklarını belirtti.
HABİTAT Derneği Başkanı Sezai Hazır, bu ülkenin gençlerine güvenildiği zaman inanılmaz güzel işler başardığını vurguladı.
ATSO Başkanı Mustafa Uslu ise konuşmasında, “Bu ülkenin geleceği gençlerimizin yarın değişen ve dönüşen dünyayla birlikte entegre olduğumuz küresel ekonominin olduğu bir dönemde ülkemizin içinde kendi ilimizi şaha çıkaracak siz gençlersiniz. Bugün bize düşen görev sizlerin önünü açmaktır. Ben göreve geldiğim günden bu yana Genç Girişimcilerimize çok önem verdim. Ülkemizde girişimci gençlerimiz olduğu sürece önümüz açık. Dünyayı tanımak, ufkunu geliştirmek çok farklı bir şey. Benim gençlerden ricam araştırmaya ve geliştirmeye önem vermeleri. İçi boş değil, dolu çalışmalar yapmalıyız. Mücadeleden asla vazgeçmemeliyiz. Ayağı yere basan hayallerimiz olmalı. İnsanları bir araya getiren şeyler, ilkeleridir, fikirleridir. Ama iş kişiselleşmeye başlayınca yollar ayrılıyor. Olaylara geniş açıdan bakmalıyız. Ülkemizi bir yerlere gelebilmesi için üretmeliyiz, çalışmalıyız ve yenilikçi olmalıyız. Gençlerimizden ümitliyiz. Hep birlikte girişimcilik ruhunu topluma yaymalıyız. Yeni teknolojiler tüketiciler kadar, kamu kurumlarını, iş dünyasını ve yatırımcıları da son derece heyecanlandırmaktadır. Günümüzde, yeni trendler ne olursa olsun ülkelerin ve kurumların mutlaka bir dijitalleşme stratejisinin olması gerekmektedir. İnternette başlayan yeni dönüşüm dalgasından sonra Metaverse de yaşamımıza büyük bir hızla girdi. Çok katmanlı bir yapı olan Metaverse sisteminin henüz çok başındayız ama bu konuda hem birey olarak hem de kurumlar olarak hem de ülke olarak hazır olmak ve gelecek stratejilerini belirlemek zorundayız” dedi.
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’da konuşmasında, Adıyaman Üniversitesi olarak sanal gerçekliğe çok büyük önem verdiklerini belirterek, “Yakın zamanda da tıp eğitiminde yapay zekânın kullanılmasıyla ilgili bir proje sunduk. İnşallah tıp eğitiminde de sanal gerçekliği kullanmak istiyoruz” dedi.
AK Parti Milletvekili Fatih Toprak ise, “Çalışmadan üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar önce hürriyetlerini sonra haysiyetlerini sonra istiklal ve istikballerini kaybederler. Biz çok çalışacağız. Hamdolsun Türkiye olarak gençlerimize güveniyoruz” diye konuştu.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise; “Gençlik bizim her şeyimiz. Bizim yarın arkamıza bakmadan gönül rahatlığı ile koltuklarımızı bırakacağımız devletimizi milletimizi temsil edeceğimiz neslimiz gençlik. Bunun iyi yetişmesi en büyük temennimiz. Gençlerin iyi yetişmesi demek sağlam bir toplum, güçlü bir devlettir. Güçlü devlet yapısıyla siz hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Hedefleriniz büyük olmalı. Biz bugün dünyanın ilk 5 ekonomisi arasına gireceğiz hedefini koyduk. Bu hedefe ulaşmak öyle yan gelip yatmakla olmaz. Bilgisayarı oyun için kullanmakla olmaz. Üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz icat edeceğiz. O yüzden bugün bakanlık nezdinde bizim Milli Eğitim Müdürlüğümüzde matematiğin nasıl daha iyi konumlanacağı ile ilgili bir çalışma başlattı. Biz matematiği gençlerimize nasıl sevdireceğiz, çalıştıracağız. Biz ancak böyle bir gençlik yetiştirdikten sonra geleceğe güvenle bakabiliriz. O gençlik gözlerinde pırıl pırıl parlayan ve geleceği güvenle bakan bir gençlik olacak. Biz küllerinden doğan bir toplumuz” ifadelerini kullandı.
Seminere konuşmacı olarak katılan Fütürist Girişimci Alphan Manas, yakın gelecekte enerji ve üretim alanında çığır açan değişiklikler olabileceğini kaydetti.
Seminer sonrası TOBB Adıyaman Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Yolcu, Girişimci Fütürist Alphan Manas’a hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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