Sırtlanların saldırdığı eşek telef oldu

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Adıyaman’da sırtlanların saldırısına uğrayan eşek telef oldu.

Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesinin Gazi Mahallesi'nde otlatılmaya bırakılan eşek, sırtlanların saldırısına uğradı. Eşeği fark eden vatandaşlar, yüksek sesle bağırarak sırtlanları korkutup kaçırttı. Sırtlanlar tarafından telef edilen eşek, daha sonra vatandaşlar tarafından yerleşim bölgesine uzak bir alana bırakıldı.

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