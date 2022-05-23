Teç-Sen’den sendika üyelikleriyle ilgili açıklama

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TeçSen) İl Başkanı Mehmet Teker, sendika üyelik ve istifa işlemlerinin EDevlet üzerinden yapılması gerektiğini kaydetti.

TeçSen İl Başkanı Mehmet Teker, sendikal özgürlüğün önündeki en büyük engellerden birinin üyelik ve istifa işlemlerinin kolaylaştırılmaması, gereksiz bürokratik işlemlere takılması olduğunu belirtti.

Teker, “2022 yılında siyasi partilere, derneklere veya aklınıza gelebilecek bir çok yere edevlet üzerinden üyelik ve istifa işlemleri gerçekleşirken işçilerde olduğu gibi kamu görevlilerinin de sendika üyelik ve istifa işlemleri edevlet üzerinden olmalıdır.

Sendika üyelik ve istifa işlemlerinin edevlet üzerinden olma ihtimali birilerini korkutuyor, tedirgin ediyor olabilir. Korkanlara hatırlatmak isterim ki korkunun ecele faydası yoktur. İstifalar için makamlarınızı kullanarak baskı yapsanız da, bütün idarecileri kendinizden yapıp ikna odaları kursanız da, istifa formlarını 3’er değil 5’er nüsha olarak isteyip sümen altı etseniz de artık yolun solu göründü. Artık kamu çalışanları siyasi sendikalara gereken cevabı hem saha da hem de masada verecektir” ifadelerini kullandı.

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