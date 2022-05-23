Homeopat Andrew Ward, alternatif tıp tedavilerinden homeopatiyi anlattı

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesindeki akademisyen ve öğrencilere Homeopat Andrew Ward tarafından alternatif tıp tedavilerinden “Homeopati” konulu seminer verildi.

Tıp Fakültesi Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen etkinliğe Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Klasik Homeopat Mehtap Yaşar, tıp fakültesi akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı. Program, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’un konuya ilişkin sunumu ile başladı. Rektör Turgut, sağlıklı bir insana verildiği zaman hastalık belirtileri ortaya çıkaran maddelerin, çok düşük dozlarda, aynı belirtileri taşıyan hastalara verilerek, o hastalığın tedavi edilmesine dayanan bir tamamlayıcı tıp yöntemi olan homeopati ilgili bilgiler verdi. Rektör Turgut, homeopati’nin Alman kimyager ve tıp doktoru Samuel Hahnemann’ın İbni Sina ve Hipokrat tıbbı kayıtlarından yıllar içinde derleyip, yöntemlerini bulup tedavilerde kullanmasıyla 1700’lü yılların sonunda tedavilere girdiğini söyleyerek, en yaygın alternatif tıp tedavilerinden biri olduğuna vurgu yaptı.

Geniş katılıma sahne olan programda söz alan Homeopat Andrew Ward ise, homeopatiden üst solunum yolları rahatsızlıkları, kas hastalıkları, romatizmal şikayetler, mide ve sindirim sistemi problemleri, cilt problemleri, döküntü, kaşıntı, solunum yolu problemleri, nefes darlığı, alerji ve idrar yolu gibi hastalıkların tedavisinde faydalanıldığının altını çizerek, homeopati ile birçok hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.

Ward, “Homeopati tedavisi alıyor olmak bedenin iyileşme ve kendini onarma mekanizmasını doğal olarak harekete geçirir. Elde edilen iyilik hali alınan ilaca bağımlılık yaratmaz. Hatta kişinin mümkün olduğunca az ve düşük dozda etken madde alması hedeflenir. Tedavilerde sorumluluk hastaya verilir. Beslenme, uyku, kötü alışkanlıklar düzenlenmeden iyileşme olmaz. Bu bilincin kazandırılması bile homeopatinin hedefidir. Bu yöntemden vazgeçmek kişiyi eski hastalıklı haline döndürmez” diye konuştu.

Sunumun ardından tıp fakültesi akademisyen ve öğrencilerin sorularını Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile birlikte cevaplayan Homeopat Andrew Ward’a teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

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